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События

Обвал цен на энергоресурсы: Токаев провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:30 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 апреля 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.

"Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.

Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.

Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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