Обвал цен на энергоресурсы: Токаев провел совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках
Об этом 9 апреля 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды.
"Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов", – говорится в сообщении, распространенном в среду.
Глава государства дал поручение в кратчайшие сроки завершить работу над планом действий правительства и местных исполнительных органов в условиях финансово-экономического кризиса с целью недопущения снижения темпов роста и объема привлекаемых инвестиций.
Президент подчеркнул, что, несмотря на крайне неблагоприятную конъюнктуру, объявленные им приоритеты экономического развития страны, включая крупные инфраструктурные проекты, цифровизацию и развитие искусственного интеллекта, модернизацию сельского хозяйства и транспортно-логистической сферы, будут реализованы.
Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу.
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