Теракт предотвратили в Актау

О предотвращении теракта в Актау рассказали в Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 1 апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя.





Фото: КНБ РК

"В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства. Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство", – сказано в распространенном сообщении.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса.





6 марта в КНБ РК сообщали о задержании в Шымкенте лиц, подозреваемых в пропаганде идей терроризма.