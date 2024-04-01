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Законодательство РК

Теракт предотвратили в Актау

Актау, теракт, КНБ, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 16:15 Фото: КНБ РК
О предотвращении теракта в Актау рассказали в Комитете национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 1 апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя. 

Актау, теракт, предотвратили, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 16:15

Фото: КНБ РК

"В ходе обыска по месту его проживания изъяты компоненты для изготовления взрывного устройства с поражающими элементами и иные вещественные доказательства. Он является приверженцем радикальной религиозной идеологии, ранее был судим за убийство", – сказано в распространенном сообщении.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса.


6 марта в КНБ РК сообщали о задержании в Шымкенте лиц, подозреваемых в пропаганде идей терроризма. 

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КНБ Актау Казахстан
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