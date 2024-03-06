КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма
Двух жителей Шымкента задержали 6 марта 2024 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции.
"Они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей", – говорится в сообщении.
По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.
Фото: пресс-служба КНБ РК
По данным КНБ, проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") УК РК.
Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Отметим, что это не первое задержание жителей Шымкента, подозреваемых в пропаганде идей терроризма. 28 февраля 2024 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали шымкентца, который подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.