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КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма

КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:21 Фото: пресс-служба КНБ РК
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана заявили о задержании лиц, подозреваемых в пропаганде идей терроризма, сообщает Zakon.kz.

Двух жителей Шымкента задержали 6 марта 2024 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции.

"Они подозреваются в пропаганде терроризма посредством социальных сетей", – говорится в сообщении.

По материалам следствия, ранее один из задержанных выезжал в дальнее зарубежье, где, предположительно, был вовлечен в радикальную религиозную идеологию.

КНБ заявил о задержании подозреваемых в пропаганде идей терроризма, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2024 12:21

Фото: пресс-служба КНБ РК

По данным КНБ, проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 256 ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") УК РК.

Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК РК не подлежит разглашению.

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Отметим, что это не первое задержание жителей Шымкента, подозреваемых в пропаганде идей терроризма. 28 февраля 2024 года сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали шымкентца, который подозревается в пропаганде терроризма посредством социальных сетей.

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