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"Он бы утонул": брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области

&quot;Он бы утонул&quot;: брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 17:10 Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Фархат Ерденов, спасатель из Акмолинской области пришел на помощь щенку, привязанному к цепи. О доблестном поступке Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Спасатель Фархат Ерденов рассказал, что во время проведения противопаводковых работ он услышал, как кто-то скулит.

"Я пошел на звук, а там в будке щенок, привязанный к цепи. Еще немного, и он бы утонул, будку заполняло водой. Я быстро сломал будку, чтобы вытащить щенка и освободил его от цепи".Фархат Ерденов

Этот случай произошел в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. Спасатели накормили собаку и доставили на сухое место.

"Он бы утонул": брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 17:10

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ДЧС также озвучили некоторые подробности о Фархате. Ему 25 лет. Он работает пожарным-спасателем в ПЧ-20 Бурабайского района.

В поселок спасатель Жибек Жолы прибыл на помощь по борьбе с паводками. Также отмечено, что он уже успел эвакуировать 12 человек и спасти двух собак.

Ранее сообщалось, что в Алматы открыли пункт по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.

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Анастасия Московчук
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