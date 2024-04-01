"Он бы утонул": брошенного на цепи щенка спасли в Акмолинской области

Фархат Ерденов, спасатель из Акмолинской области пришел на помощь щенку, привязанному к цепи. О доблестном поступке Zakon.kz в пресс-службе регионального Департамента по чрезвычайным ситуациям.

Спасатель Фархат Ерденов рассказал, что во время проведения противопаводковых работ он услышал, как кто-то скулит.

"Я пошел на звук, а там в будке щенок, привязанный к цепи. Еще немного, и он бы утонул, будку заполняло водой. Я быстро сломал будку, чтобы вытащить щенка и освободил его от цепи". Фархат Ерденов

Этот случай произошел в поселке Жибек Жолы Аршалынского района. Спасатели накормили собаку и доставили на сухое место.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В ДЧС также озвучили некоторые подробности о Фархате. Ему 25 лет. Он работает пожарным-спасателем в ПЧ-20 Бурабайского района.

В поселок спасатель Жибек Жолы прибыл на помощь по борьбе с паводками. Также отмечено, что он уже успел эвакуировать 12 человек и спасти двух собак.

Ранее сообщалось, что в Алматы открыли пункт по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков.