Паводки в Казахстане: алматинцы собирают гумпомощь пострадавшим от наводнения

В Алматы открыли пункт по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от паводков. Первым делом подмога будет оказана жителям Уральска и Актюбинской области. Корреспондент Zakon.kz посетил штаб и узнал, как волонтеры и неравнодушные горожане творят добро.

С самого утра алматинцы с огромными пакетами, коробками и даже мешками необходимых для жизни предметов идут на улицу Байтурсынова, 22/1. Здесь с 29 марта развернули пункт для приема гуманитарной помощи пострадавшим от наводнений. Двери комьюнити-центра для всех неравнодушных открыты до 19:00.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева огласила перечень гуманитарной помощи:

продукты питания;

питьевая вода;

медицинские препараты и медицинские принадлежности;

одежда (теплая одежда, обувь, белье, носки и прочее);

вещи (одеяла, спальные мешки, подушки и другое);

хозтовары (палатки, карематы, термосы, фонари, пауэрбанки, чайники, детская посуда, соски и другое);

средства гигиены (памперсы, женская гигиена, мыло, зубная паста, шампуни, салфетки, туалетная бумага, моющие средства и другое).

Фото: Zakon.kz

"Буквально за короткое время собралось достаточное количество гуманитарной помощи. Точный подсчет ведется, но у нас уже есть более 100 килограммов порошка, 200 килограммов продуктов, 30 термосов, свыше 50 мешков одежды. Мы поддерживаем связь со всеми регионами. Но большая потребность имеется в двух регионах. Думаем, то, что соберем, передадим именно в эти пострадавшие районы. Обычно гумпомощь доставляли авиаперевозкой, а сейчас аэропорты перечисленных мест в затруднительном положении. Поэтому рассматриваем другой способ транспортировки", – отметила Багдат Анарбаева.

Первыми на беду откликнулись предприниматели, которые завезли в молодежный центр подгузники и детское питание. Большинство благотворителей пожелали не называть своих имен. Также среди неравнодушных были и известные казахстанцы. Среди них президент федерации РК по комбат дзю-дзюцу Канат Тлеумбетов.

"Я в сети увидел, как казахстанец отдал свои вещи пострадавшим от паводков. Тоже не захотел оставаться на стороне. Принес свою одежду, она чистая. Казахстанцы – сплоченный народ, мы всегда помогаем друг другу. В этой трагедии виноват каждый, тот кто загрязняет природу и водоемы. Как говорил Бауыржан Момышулы, тот, кто не подчиняется порядку, становится рабом", – сказал заслуженный тренер.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Также помощь поступает из поселков Алматинской области. В их числе и супруги, которые специально для этого приехали в молодежный центр.

"Мы приехали из поселка Комсомол, что в Илийском районе. Впервые оказываем такую помощь. С семьей собрали вещи, которые не носим. Когда в стране происходит такая трагедия, конечно, невозможно сидеть сложа руки. Хотим внести свою хотя бы каплю лепты в это дело ", – говорит Айдын Жексенбаев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В алматинском пункте, засучив рукава, работают 50 волонтеров. Они признаются, что им пришлось здесь ночевать, потому что работы очень много. Ребята не ожидали, что на их призыв откликнется столько неравнодушных людей.

"Мы на каждую трагедию откликаемся. В прошлом году помогли пострадавшим в пожаре в Абайской области, собирали и отправили две тонны всего необходимого для пострадавших. В этот раз масштабы еще более колоссальные. Доброжелатели массово приходят. Алматинцы очень ответственный народ, приносят чистую одежду, самые необходимые и нужные медикаменты, а также продукты питания. Мы тщательно проверяем все поступившее в наш пункт", – поделился 22-летний волонтер Нуржан Жасузаков.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Другой помощник по доброй воле 23-летний Амирхан Хакимов. Узнав о работе пункта, пришел оказать подмогу коллегам. Он на парковке встречает алматинцев, помогает им занести груз в помещение и сортирует продукцию.

"Я увидел объявление, что принимают гуманитарную помощь пострадавшим от паводков. Позвонил по указанным номерам, поинтересовался, нужна ли физическая сила. Мне не отказали. Так как у меня на работе ненормированный график, есть свободное время. Хотелось сделать доброе дело для тех, кто оказался в тяжелой ситуации. Я с 16 лет волонтер. Как-то в студенческие годы потерял свой транспортный билет, у меня не было налички, тогда за меня оплатил проезд пассажир. Мы разговорились, он рассказал, что занимается волонтерством, и после этого стали вместе помогать людям", – пояснил Амирхан Хакимов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В регионах, где сохраняется сложная паводковая ситуация, работает более 20 тыс. волонтеров. В рамках работы оперативного штаба Национальной волонтерской сети по ситуации с паводками в каждом из 20 регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтеров созданы call-центры.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров действует единый контакт-центр: +7 708 706 4242. А алматинцы, желающие внести свою лепту добра, могут обратиться по номерам: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40 либо привезти гуманитарную помощь на улицу Байтурсынова, 22/1.