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Еще 22,7 млрд тенге пойдут на восстановление инфраструктуры после паводков

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 08:17 Фото: primeminister.kz
Правительство выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков, сообщает Zakon.kz.

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

По данным пресс-службы правительства, деньги будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект:

  • ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай;
  • ремонт автомобильной дороги к селу Уил;
  • реконструкция моста через реку Уил;
  • строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к городу Атбасар, автодороги Атбасар – Сочинское, ремонт автодороги Жалтыр – Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направлениях ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау – Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

"Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее стало известно, что более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство и реконструкцию защитных дамб.

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