Еще 22,7 млрд тенге пойдут на восстановление инфраструктуры после паводков

Правительство выделило дополнительные 22,7 млрд тенге на восстановление инфраструктуры после паводков, сообщает Zakon.kz.

Правительство Казахстана дополнительно выделило 22,7 млрд тенге из чрезвычайного резерва для ликвидации последствий весенних паводков и восстановления разрушенных инфраструктурных объектов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Олжас Бектенов.

По данным пресс-службы правительства, деньги будут направлены акиматам на восстановление, реконструкцию, строительство дорог, а также мостов и водопропускных сооружений в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В частности, в Актюбинской области реализуют 31 проект:

ремонт водопропускных труб на автодорогах Иргиз-Нура, Иргиз-Кутиколь, Кумтогай;

ремонт автомобильной дороги к селу Уил;

реконструкция моста через реку Уил;

строительство мостового перехода в селе Айке Айтекебийского района.

В Акмолинской области будет проведена реконструкция участка автодороги к городу Атбасар, автодороги Атбасар – Сочинское, ремонт автодороги Жалтыр – Макинск, подъезд к селу Колутон, Жамбыл и других населенных пунктов. Всего 14 направлений.

В Костанайской области средства будут использованы на 22 направлениях ремонта и реконструкции автодорог, мостов и порядка 10 водопропускных сооружений.

В Северо-Казахстанской области планируется отремонтировать 10 автодорог, в том числе по направлению Кокшетау – Омск, а также провести средний ремонт водопропускных труб на 22 км.

"Выделенные средства позволят местным исполнительным органам своевременно восстановить пострадавшие участки дорог после паводков, обеспечив безопасное передвижение населения", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее стало известно, что более 2,6 млрд тенге выделят из резерва правительства на строительство и реконструкцию защитных дамб.