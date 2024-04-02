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Маму школьницы, которой сын акима сломал нос, наказали

Павлодар, школьница, сын акима, штраф, сломал нос, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 12:53 Фото: Zakon.kz
В Павлодаре оштрафовали маму девочки, которой в школе сломали нос, сообщает Zakon.kz.

Материалы рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Павлодарской области. Маму школьницы признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, пишет irbistv.kz.

Ранее в соцсетях появилась жалоба мамы ученицы седьмого класса. Женщина заявила, что в одном из лицеев Павлодара ее дочь ударил мальчик. Было приложено и видео инцидента. В соцсетях мнения павлодарцев разделились: некоторые осудили действия школьника, другие посчитали, что девочка спровоцировала конфликт.

Вот как обстоятельства случившегося описали стороны в суде. Со слов матери, школьник стал бить ее дочь из-за того, что она "просто спросила про жилетку без злого умысла". А также ее дочь спросила у мальчика, что у него в рюкзаке, и вытащила "пепси". После чего он стал бить девочку.

Ученики лицея, в свою очередь, в суде рассказали, что девочка унижала мальчика, язвила, высмеивала его одежду, спрашивала про жилет, не давала ему пройти, забрала напиток.

Выслушав все стороны, суд вынес постановление привлечь маму девочки к штрафу почти в 52 тыс. тенге.

Данный инцидент активно обсуждали в Казнете. Сообщалось, что мальчик – сын одного из районных акимов Павлодара. Комментируя этот факт, вице-министр просвещения Едил Оспан говорил, что проводится тщательная проверка. Родственные связи школьника он подтвердил.

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