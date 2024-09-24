Шестикласснику сломали нос на уроке в Павлодаре

В Павлодаре в школе №9 шестикласснику на физкультуре сломали нос. После удара мальчик пролежал несколько минут без сознания, сообщает Zakon.kz.

Во время разбирательств мама пострадавшего попросила администрацию показать камеры, которые выходят на стадион, где проходил урок, ей отказали, сказав, что на улице было темно, и на записи ничего не видно.

"Почему физкультура проводится в темное время суток? Почему нет освещения на стадионе? Никто не вызвал скорую помощь, из администрации никто мне не позвонил. О ситуации я узнала со слов сына", – рассказала мама pavlodarnews.kz.

После случившегося родителям устроили встречу. По словам матери пострадавшего шестиклассника, директор взял с нее расписку о том, что она не имеет претензий и не будет обращаться в полицию. Однако правоохранительные органы все же узнали о ситуации.

"Законного представителя несовершеннолетнего (который ударил сверстника. – Прим. ред.) привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и обеспечению безопасности ребенка. Виновного школьника поставили на внутришкольный контроль", – заявили в Департаменте полиции Павлодарской области.

Материал направят в суд.

Ранее сообщалось, что шестиклассник ранил ножом двух школьников в Павлодаре.