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"Сын акима сломал нос девочке": в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара

в Минпросвещения прокомментировали инцидент в школе Павлодара , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2024 12:33 Фото: freepik
В Министерстве просвещения прокомментировали случай в школе Павлодара, где мальчик ударил девочку и сломал ей нос, сообщает корреспондент Zakon.kz.

О случившемся стало известно 18 марта. Отмечается, что мальчиком, который ударил девочку, якобы является сын одного из районных акимов Павлодара.

Вице-министр просвещения Едил Оспан подтвердил, что такой факт действительно был. Он рассказал, что по каждому случаю, который появляется в Сети, проводится тщательная проверка и сообщается госорганам. 

"По данному факту ведется расследование, будут приняты меры. Касательно родственных связей, насколько мне известно, информация подтверждается", – уточнил Едил Оспан. 

После заместитель председателя Комитета по охране прав детей Юлия Овечкина добавила, что данный факт произошел в январе 2024 года. 

"Насколько нам известно, на сегодняшний день рассматривается в ювенальном суде, прошло заседание по привлечению к административной ответственности и родителей мальчика в том числе. Но наказать родителей это одно, а донести до детей, чтобы такие факты не происходили, и они уважительно относились к друг другу – это другое", – отметила Юлия Овечкина.

16 февраля 2024 года в Казнете появился ролик, на кадрах которого неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их и наносил ножевые ранения. Позднее стало известно, что нападавшим оказался экс-возлюбленным матери детей. 

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Тамила Языкова
Министерство просвещения РК Павлодар
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