Торнадо в Каспийском море оказался не фейком

29 сентября в соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что в Каспийском море рядом с Кашаганским месторождением запечатлели торнадо. Информация правдива, но авторы забыли уточнить, что распространяемому снимку уже много лет, сообщает Zakon.kz.

Авторы публикации утверждали, что кадры с нечастым в Казахстане природным явлением сделаны рядом с островом Д.

Редакция Lada.kz установила, что эта фотография была опубликована в интернете еще в 2011 году. На сайте vigivanie.com, который занимается отслеживанием событий на планете в режиме реального времени, говорится:

"3 октября 2011 года зафиксирован очередной торнадо (смерч) теперь в Казахстане, в районе нефтедобывающей вышки "Кашаган". Этот вихрь образовался над водной поверхностью Каспийского моря и позабавил своим присутствием только рабочих и нескольких зевак на берегу, которые и запечатлели торнадо на фото. Вашему вниманию несколько кадров смерча в Кашагане (Казахстан) на Каспийском море. Это очередной случай возникновения торнадо в совсем неожиданном районе".

Торнадо не являются новым явлением для Казахстана. Более того, такие случаи были зафиксированы в Каспийском море со стороны Азербайджана.

Геофизик Геннадий Тарасенко из университета имени Есенова, который занимается изучением таких явлений, рассказал, что торнадо в Каспийском море рядом с Кашаганским месторождением было зафиксировано еще в 2003 году. По его словам, одной из основных причин возникновения торнадо может быть нефтедобыча.

Еще в 2009 году Тарасенко предупреждал о возможных катаклизмах в Мангистауском регионе. Он указывал на потенциальные экологические изменения, которые могут повлиять на экологическую ситуацию в регионе.

Фото: lada.kz

По его мнению, торнадо не только связаны с нефтедобычей, но и являются частью более широких климатических изменений. Он отметил, что в Мексиканской впадине, где добывают нефть уже более 100 лет, также наблюдаются частые торнадо, а у нас, после 40 лет добычи, начали проявляться схожие катаклизмы.





"Каспийское море постепенно уходит на 3-4 метра, прогнозируют снижение уровня воды до 100 метров. Внутренние озера также чувствуют эту экологическую обеспокоенность. Нефть и вода – плохая комбинация, особенно когда радиаторная жидкость и другие химические элементы снижают уровень воды, что приводит к лесным пожарам и другим стихийным бедствиям. Хотя торнадо меньше способствует возникновению пожаров, все эти процессы взаимосвязаны. Для более глубокого понимания необходимо провести сейсмические разрезы в Каспии, чтобы увидеть, куда уходит вода. Однако эти изменения уже трудно исправить, и мир должен искать альтернативные источники энергии и лететь в космос, это лучше всего", – рассказал Геннадий Тарасенко.

Летом 2024 года на востоке Китая торнадо унес жизни пяти человек и ранил десятки людей.