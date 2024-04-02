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Пилотный проект по декларированию экспресс-грузов запустили в Алматы

В Алматы запустили пилотный проект по декларированию экспресс-грузов , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 17:39 Фото: МФ РК
В Алматы со 2 апреля по 30 июня 2024 года на таможенном посту "Жетісу" запустили пилотный проект по декларированию экспресс-грузов в информационной системе "Кеден", сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов, проект вводится в целях дебюрократизации деятельности государственного органа, автоматизации процесса представления таможенной декларации для экспресс-грузов, совершенствования и сокращения документооборота, а также оптимизации бизнес-процессов.

Экспресс-грузами признаются товары, перевозимые в рамках скоростной перевозки для доставки до получателя по индивидуальной накладной в течение минимального промежутка времени.

Во время проведения испытательного проекта в информационной системе "Кеден" осуществляется заполнение пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и декларации на товары для экспресс-грузов таможенными представителями. Также осуществляется прием и обработка деклараций уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов.

При этом таможенные представители, как и раньше, могут представлять на бумажном носителе документы, прилагаемые в обязательном порядке к декларации для экспресс-грузов.

Для выпуска и списания сумм таможенных платежей и налогов по декларациям на товары для экспресс-грузов в информационной системе "Кеден" участники пилотного проекта должны использовать код бюджетной классификации 106119. Уплата таможенных платежей производится в полном объеме.

Для работы в системе "Кеден" требуется наличие ЭЦП НУЦ, информационная система доступна по ссылке.

В КГД отметили, что при успешном завершении данный проект будет внедрен во всех таможенных постах страны.

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