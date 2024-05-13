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Что такое экспресс-грузы и для чего в Казахстане упростили их таможенное декларирование

Что такое экспресс-грузы и для чего в Казахстане упростили их таможенное декларирование, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 10:00 Фото: unsplash
С мая по 30 июня 2024 года на всех таможенных постах Казахстана запустили пилотный проект по декларированию экспресс-грузов в информационной системе "Кеден", сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 мая проинформировал таможенный пост "Морпорт" Департамента государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

"Данный проект вводится в целях дебюрократизации деятельности государственного органа, автоматизации процесса представления таможенной декларации для экспресс-грузов, совершенствования и сокращения документооборота, а также оптимизации бизнес-процессов. Экспресс-грузами признаются товары, перевозимые в рамках скоростной перевозки в целях доставки до получателя по индивидуальной накладной в течение минимального промежутка времени", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что во время проведения испытательного проекта в информационной системе "Кеден" осуществляется заполнение пассажирской таможенной декларации для экспресс-грузов и декларации на товары для экспресс-грузов таможенными представителями. Также осуществляется прием и обработка деклараций уполномоченными должностными лицами органов государственных доходов.

"Таможенные представители, как и раньше, могут представлять на бумажном носителе документы, прилагаемые в обязательном порядке к декларации для экспресс-грузов. Для выпуска и списания сумм таможенных платежей и налогов по декларациям на товары для экспресс-грузов в информационной системе "Кеден" участники пилотного проекта должны использовать код бюджетной классификации 106119. Уплата таможенных платежей производится в полном объеме".Таможенный пост "Морпорт" ДГД по Мангистауской области

Информационная система "Кеден" доступна по ссылке, для работы в ней требуется наличие ЭЦП НУЦ.

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Ранее в Департаменте госдоходов по Мангистауской области рассказали, какие товары при ввозе физлицами из заграницы признаются товарами для личного пользования и на какие действуют ограничения.

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