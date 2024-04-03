Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля

Фото: КГД МФ РК

В связи с празднованием "Цинмин" в Китае 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.

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