Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 4 апреля
Фото: КГД МФ РК
В связи с празднованием "Цинмин" в Китае 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает Zakon.kz.
По информации Комитета государственных доходов МФ РК, железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее, планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что КГД больше не будет привлекать к адмответственности за неисполнение уведомления камерального контроля.
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