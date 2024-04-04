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Казахстан на шаг ближе к прямым авиарейсам в США

Казахстан, прямые авиарейсы в США, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 10:12 Фото: КГА
Авиационная администрация Казахстана подписала соглашение, которое приблизит нашу страну к запуску прямых рейсов в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Комитете гражданской авиации (КГА) 4 апреля, в рамках исполнения поручения главы государства по установлению прямого авиасообщения между Казахстаном и США АО "Авиационная администрация Казахстана" (ААК) совместно с КГА и Посольством РК в США подписало соглашение с Федеральной авиационной администрацией США (FAA) о проведении предварительной международной оценки по безопасности полетов (IASA).

Процесс предварительной оценки IASA включит обмен информацией, техническую помощь и мероприятия по наращиванию потенциала. 

"В рамках предварительной оценки IASA FAA оценивает на предмет соблюдения международных стандартов ИКАО по безопасности полетов органами гражданской авиации стран, чьи авиакомпании подали заявки на полеты, осуществляют полеты в США или участвуют в кодшер-соглашениях с американскими авиакомпаниями", – сказано в распространенном сообщении.

Эта процедура направлена на получение в дальнейшем статуса от FAA категории 1, который позволит запустить прямое авиасообщение между Казахстаном и США казахстанским авиакомпаниям при наличии соответствующих воздушных судов.

В феврале 2024 года посол США в РК Дэниел Розенблюм сообщал, что запуск прямых авиарейсов в их страну – очень сложный процесс. По его словам, это состоится приблизительно в 2025 году. 

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