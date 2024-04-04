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Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО

Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:02 Фото: akorda.kz
4 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала Акорды, глава государства ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.

Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:02

Фото: akorda.kz

Также отмечено, что аким области Нариман Турегалиев доложил президенту, что на сегодняшний день подтоплено шесть районов и Уральск.

Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:02

Фото: akorda.kz

От паводка пострадали 552 жилых дома, 427 дачных участков. По словам руководителя региона, в противопаводковых мероприятиях всего задействовано 1911 человек, 332 единицы техники, 101 мотопомпа, один вертолет.

В мероприятиях участвуют спасатели из Алматинской и Мангистауской областей. Эвакуированы около 7 тыс. человек, развернуты оперативно-эвакуационные пункты.

Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 14:02

Фото: akorda.kz

"На оказание единовременной материальной помощи пострадавшим за счет средств местного бюджета выделено 63 млн тенге", – говорится в сообщении.

Ведутся работы по откачке воды, ограждению объектов грунтом и расширению водопропускных труб.

В ходе поездки Касым-Жомарт Токаев также встретится с эвакуированными жителями и проведет заседание оперативного штаба по чрезвычайной ситуации.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Западно-Казахстанская область Казахстан Паводки-2024
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