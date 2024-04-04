Токаев о паводках в ЗКО: Это беспрецедентное стихийное бедствие

4 апреля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после облета подтопленных территорий посетил эвакуационный пункт в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Этот пункт был развернут на базе школы-гимназии имени Кажыма Жумалиева в районном центре Каратобе.



На сайте Акорды сказано, что глава государства ознакомился с работой пункта распределения гуманитарной помощи и встретился с жителями близлежащих сел, эвакуированных после наводнения.

В беседе с гражданами Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на то, что паводков такого масштаба в прошлом не было. По его словам, похожая ситуация была в 1994 году, однако нынешние наводнения стали более масштабными.

Фото: akorda.kz

Президент заверил сельчан, что государство примет все необходимые меры по компенсации потерь.

"Я специально приехал, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Это беспрецедентное стихийное бедствие, поэтому мы должны сплотиться и общими силами противостоять ему. Государство, правительство протянут руку помощи, будет оказана материальная и финансовая помощь. Не беспокойтесь об этом, все наладится". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, в ходе встречи местные жители обратились с просьбой построить мосты на реках Жаксыбай и Калдыгайты, а также отремонтировать плотины, расположенные у населенных пунктов.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству. Он также подчеркнул, что паводковую воду необходимо использовать во благо народа.

Утром 4 апреля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев прилетел в Западно-Казахстанскую область и совершил облет подтопленных территорий.