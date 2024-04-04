Военные учения проведут Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в Мангистау

В Актау 4 апреля 2024 года прошла встреча с участием иностранных представителей, на которой обсудили предстоящие командно-штабные учения "Бірлестік-2024", запланированные на лето в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в городе Актау (Казахстан) состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", – сказано в сообщении.

На конференции обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Учения, по данным ведомства, запланированы на июль 2024 года. Они пройдут на учебном полигоне "Оймаша", а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря. Во время мероприятий будут осуществлены действия по "Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов".

В марте 2024 года Вооруженные силы РК в Карагандинской области провели двухстороннее командно-штабное учение.