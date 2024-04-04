Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Военные учения проведут Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан в Мангистау

Военные учения, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Актау, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 15:11 Фото: Минобороны Азербайджана
В Актау 4 апреля 2024 года прошла встреча с участием иностранных представителей, на которой обсудили предстоящие командно-штабные учения "Бірлестік-2024", запланированные на лето в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Азербайджана. 

"Согласно совместному плану, подписанному между министерствами обороны Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, в городе Актау (Казахстан) состоялась планирующая конференция по организации и проведению оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024", – сказано в сообщении.

На конференции обсудили ряд вопросов, связанных с подготовкой к учениям и предстоящими задачами.

Учения, по данным ведомства, запланированы на июль 2024 года. Они пройдут на учебном полигоне "Оймаша", а также на мысе Токмак, расположенном в акватории Каспийского моря. Во время мероприятий будут осуществлены действия по "Выполнению учебно-боевых задач в направлении определения зоны вооруженных конфликтов". 

В марте 2024 года Вооруженные силы РК в Карагандинской области провели двухстороннее командно-штабное учение.

Читайте также

Спасатели, косуля, Карагандинская область
Паводки в Казахстане: спасатели вытащили из реки тонущую косулю
Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО
Токаев на вертолете осмотрел подтопленные территории ЗКО
Асаин Байхан, мошенники
"За нами куратора из КНБ закрепили" – аким рассказал о сообщениях подчиненным от его имени
Ирина Капитанова
Азербайджан Актау Казахстан Мангистау Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Шпаргалка о землетрясениях: сейсмологи подготовили новые карты разломов
Тектонические разломы в Алматы, на юге и востоке страны: сейсмологи подготовили новые карты опасных зон
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
Очередное судебное заседание по делу Куандыка Бишимбаева – трансляция
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: