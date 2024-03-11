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Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта

Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:27 Фото: gov.kz
Министерство обороны (МО) Казахстана сегодня, 11 марта 2024 года, разослало официальное сообщение, в котором обратилось к гражданам страны, сообщает Zakon.kz.

В оборонном ведомстве отметили, что в рамках программы боевой подготовки Вооруженных сил РК с 11 по 19 марта на территории Карагандинской области пройдет двухстороннее командно-штабное учение.

Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:27

Фото: gov.kz

"Мероприятия боевой подготовки сопряжены с передвижением сил и средств по территории Карагандинской, Алматинской и Жетысуской областей. В целях отработки учебно-боевых задач подразделения совершат марши на полигоны комбинированным способом: железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом, после чего вернутся в пункты постоянной дислокации", – говорится в сообщении.
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 12:27

Фото: gov.kz

В связи с этим Минобороны информирует, что в указанный период времени в отдельных районах Карагандинской области "возможно введение ограничительных мер".

"В этой связи просим граждан отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие. Кроме того, просим пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации".Пресс-служба МО РК

Вместе с тем в оборонном ведомстве напомнили, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации.

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7 марта 2024 года в Минобороны РК заявили, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведет переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ, не соответствует действительности.

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