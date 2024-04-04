Тройня родилась в Туркестанской области
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
40-летняя жительница Байдибекского района Жансауле Доспанова родила троих мальчиков. Дети появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба акимата Туркестанской области, вес младенцев – 1990, 1975 и 1728 г. Многодетная мать родила путем кесарева сечения. Мальчики появились на свет недоношенными, но их состояние стабильное.
Надо сказать, что всего у Жансауле Доспановой восемь детей.
Тройняшек назвали Нариманом, Нуриманом и Нурманом.
Мать-героиня говорит, что растерялась, когда впервые услышала, что родит тройню. Ведь, воспитывая пятерых детей, она не планировала рожать снова.
Сейчас за младенцами ухаживают специалисты отделения реанимации.
К слову, в этом году в перинатальном центре №2 родились 24 двойни и одна тройня.
Ранее девочка-богатырь весом свыше шести килограммов родилась в Усть-Каменогорске.
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