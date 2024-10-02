В Атырауской области родилась тройня
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Жительница Курмангазинского района Арай Ергалиева родила тройню. Все трое детей – мальчики.
Младенцы весят от 2500 до 2700 граммов, сообщает Региональная служба коммуникаций.
"Мы назвали детей Нурислам, Нуриман, Нурмухамбет. Огромное спасибо нашей невестке, которая подарила большую радость нашей семье. У них есть прабабушка, а также брат и сестра, которые ждут их дома", – рассказал дедушка тройняшек Салык Исбергенов.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
В церемонии выписки младенцев домой приняли участие руководитель областного управления здравоохранения Кайсар Абдалиев и директор областного перинатального центра Казбек Ермагамбетов.
"25 сентября 2024 года в нашем перинатальном центре родилась тройня. До настоящего времени мать и дети находились под наблюдением врачей. Их состояние хорошее", – рассказал К. Ермагамбетов.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Управление здравоохранения подарило младенцам детскую коляску.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
Отметим, что с начала года в области уже второй раз на свет появилась тройня.
Фото: пресс-служба акимата Атырауской области
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