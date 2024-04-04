Паводки в Казахстане: ограничено движение по одной из трасс СКО

Принято решение ограничить движение на участке от километра 0 до километра 47 (от села Рощинское до села Корнеевки) для всех видов транспорта с 16:15, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в "КазАвтоЖоле", 4 апреля 2024 года около 15:00 из-за потепления, резкого таяния снега и спуска накопившейся воды на сопках Есильского района произошло переливание талых вод через проезжую часть автодороги республиканского значения Р-59 Рощинское – Корнеевка – Волошинка на километре 34, близ села Новоузенка.

"В настоящее время силами ДЭУ-65 СКОФ ТОО "КАЖсервис" проводится установка сигнальных столбиков и дорожных знаков, организовывается работа по отводу талых вод", – сообщили в компании.

Также проводятся работы по укладке мешкотары. Задействовано восемь единиц техники и восемь человек. На участке имеется 300 единиц мешкотары, 200 кубометров инертного материала.

Ранее в Петропавловске объявили режим ЧС из-за обильного снеготаяния, в результате которого происходит подтопление частного сектора.