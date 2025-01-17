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События

В Абайской области на трассе ограничили движение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 18:59 Фото: pixabay
Временно прекращено движение для всех видов транспорта от села Кокпекти до поворота села Богас, сообщает Zakon.kz.
"17 января 2025 года в 18:30 в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги граница КНР – Майкапшагай – с обходом Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница РФ км 1004-1087", – значится в оперативной информации КазАвтоЖола.

Открытие движения планируется 18 января в 5:00.

9 января вновь было ограничено движение на трассах в Жамбылской области. В день государственного праздника на региональной автодороге застряли более тысячи автомобилей. В связи с обильным снегопадом, метелью, ограничением видимости и ветром с порывами до 20 м/с было ограничено движение для всех видов автотранспортных средств с 238 по 159 км автодороги Алматы – Ташкент – Термез от села Кайнар до населенного пункта Отар.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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