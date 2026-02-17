#Референдум-2026
События

Трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана

трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 19:17 Фото: Zakon.kz
Из-за сильного тумана и ограниченной видимости в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях для всех видов автотранспорта закрыли несколько дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.

Акмолинская область:

  • граница Костанайской области – граница СКО;
  • город Кокшетау – граница СКО;
  • город Кокшетау – город Атбасар;
  • город Щучинск – село Зеренда;
  • город Щучинск – город Кокшетау;
  • граница Костанайской области – поселок Сурган;
  • поселок Аксай – поселок Бузулук.

Костанайская область:

  • поселок Узунколь – граница Северо-Казахстанской области;
  • город Аркалык – граница Акмолинской области;
  • поселок Сарыколь – граница Северо-Казахстанской области;
  • село Аулиеколь – граница Акмолинской области.

Северо-Казахстанская область:

  • граница Акмолинской области – граница РФ;
  • граница Акмолинской области – село Рузаевка;
  • граница Акмолинской области – село Новоишимское;
  • село Рузаевка – граница Костанайской области;
  • город Петропавловск – город Мамлютка.

Ранее сообщалось, что туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
