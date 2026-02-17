Трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана
Фото: Zakon.kz
Из-за сильного тумана и ограниченной видимости в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях для всех видов автотранспорта закрыли несколько дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба МЧС РК.
Акмолинская область:
- граница Костанайской области – граница СКО;
- город Кокшетау – граница СКО;
- город Кокшетау – город Атбасар;
- город Щучинск – село Зеренда;
- город Щучинск – город Кокшетау;
- граница Костанайской области – поселок Сурган;
- поселок Аксай – поселок Бузулук.
Костанайская область:
- поселок Узунколь – граница Северо-Казахстанской области;
- город Аркалык – граница Акмолинской области;
- поселок Сарыколь – граница Северо-Казахстанской области;
- село Аулиеколь – граница Акмолинской области.
Северо-Казахстанская область:
- граница Акмолинской области – граница РФ;
- граница Акмолинской области – село Рузаевка;
- граница Акмолинской области – село Новоишимское;
- село Рузаевка – граница Костанайской области;
- город Петропавловск – город Мамлютка.
Ранее сообщалось, что туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля.
