Трассы закрыли из-за непогоды в трех областях Казахстана

Фото: Zakon.kz

Из-за сильного тумана и ограниченной видимости в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях для всех видов автотранспорта закрыли несколько дорог республиканского значения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба МЧС РК. Акмолинская область: граница Костанайской области – граница СКО;

город Кокшетау – граница СКО;

город Кокшетау – город Атбасар;

город Щучинск – село Зеренда;

город Щучинск – город Кокшетау;

граница Костанайской области – поселок Сурган;

поселок Аксай – поселок Бузулук. Костанайская область: поселок Узунколь – граница Северо-Казахстанской области;

город Аркалык – граница Акмолинской области;

поселок Сарыколь – граница Северо-Казахстанской области;

село Аулиеколь – граница Акмолинской области. Северо-Казахстанская область: граница Акмолинской области – граница РФ;

граница Акмолинской области – село Рузаевка;

граница Акмолинской области – село Новоишимское;

село Рузаевка – граница Костанайской области;

город Петропавловск – город Мамлютка. Ранее сообщалось, что туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля.

