Российский космонавт установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал новым мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас космонавт находится в годовой экспедиции на борту МКС, полет является пятым в его карьере.

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, сообщили в "Роскосмосе".





Госкорпорация по космической деятельности России ожидает, что Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 года.

А по завершению годовой экспедиции, которая продлится до 23 сентября 2024 года, его суммарный налет составит 1 110 суток.