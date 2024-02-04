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Российский космонавт установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе

Олег Кононенко Фото: скриншот видео
Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко стал новым мировым рекордсменом по суммарной длительности космических полетов, сообщает Zakon.kz.

Сейчас космонавт находится в годовой экспедиции на борту МКС, полет является пятым в его карьере.

Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд, сообщили в "Роскосмосе".


Госкорпорация по космической деятельности России ожидает, что Кононенко наберет в сумме 1 000 суток в космосе 5 июня 2024 года.

А по завершению годовой экспедиции, которая продлится до 23 сентября 2024 года, его суммарный налет составит 1 110 суток.

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