Представители Ассамблеи народа Казахстана доставили гуманитарную помощь жителям Кокшетау

Депутаты Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповских доставили груз гуманитарной помощи в Кокшетауский городской центр социальной адаптации при отделе занятости и социальных программ, где была временно размещена часть пострадавших.

Свою лепту в благотворительную акцию, инициированную Ассамблеей народа Казахстана, вносят и этнокультурные объединения региона.

На сегодня в здании Дома дружбы действует центр "Жомарт жан", которым оказана помощь 111 семьям, пострадавшим от паводков. Членами Акмолинской АНК организован выезд в центр социальной адаптации, где пострадавшим от паводков переданы продукты питания, постельные принадлежности и средства гигиены на общую сумму 800 тыс.тенге.

В целом, членами ААНК и жителями региона оказана помощь на общую сумму порядка 15,5 млн тенге. Большую помощь в проведении данной акции оказывает и волонтерское движение города, которое принимает активное участие в приемке, сортировке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим.

В регионе продолжаются работы по ликвидации и предупреждению дальнейших паводков.