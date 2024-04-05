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Представители Ассамблеи народа Казахстана доставили гуманитарную помощь жителям Кокшетау

Представители Ассамблеи народа Казахстана доставили гуманитарную помощь жителям Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:11 Фото: УВП Акмолинской области
Казахстанцы продолжают оказывать помощь пострадавшим от паводков. Очередную партию гуманитарного груза с теплой одеждой, медпрепаратами и продуктами питания отправили в Акмолинскую области из столицы в рамках специального проекта Ассамблеи народа Казахстана "Жүректен жүрекке".
Депутаты Сената Парламента РК от Ассамблеи народа Казахстана Алишер Сатвалдиев и Геннадий Шиповских доставили груз гуманитарной помощи в Кокшетауский городской центр социальной адаптации при отделе занятости и социальных программ, где была временно размещена часть пострадавших.
"На сегодня организовано 43 пункта сбора помощи в двадцати регионах страны. Есть один общий республиканский штаб. Я думаю, такую инициативу поддержат все наши предприниматели и другие соотечественники, которые протянут руку помощи тем, кто сейчас попал в трудную ситуацию", – отметил Алишер Сатыбалдиев.
Свою лепту в благотворительную акцию, инициированную Ассамблеей народа Казахстана, вносят и этнокультурные объединения региона.
Представители Ассамблеи народа Казахстана доставили гуманитарную помощь жителям Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:11

Фото: УВП Акмолинской области

На сегодня в здании Дома дружбы действует центр "Жомарт жан", которым оказана помощь 111 семьям, пострадавшим от паводков. Членами Акмолинской АНК организован выезд в центр социальной адаптации, где пострадавшим от паводков переданы продукты питания, постельные принадлежности и средства гигиены на общую сумму 800 тыс.тенге.
Депутатами областного маслихата, членами ААНК предоставлены продукты питания (рис, мука, соль, масло растительное, сахар) весом 1840 кг на общую сумму 2,5 млн тенге.
В целом, членами ААНК и жителями региона оказана помощь на общую сумму порядка 15,5 млн тенге. Большую помощь в проведении данной акции оказывает и волонтерское движение города, которое принимает активное участие в приемке, сортировке и доставке гуманитарной помощи пострадавшим.
В регионе продолжаются работы по ликвидации и предупреждению дальнейших паводков.

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