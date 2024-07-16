Представители АНК продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от паводков регионов

Продолжается благотворительный проект Ассамблеи народа Казахстана (АНК) "Жүректен жүрекке" по помощи пострадавшим от паводков. Ассамблея помогает тем, кто действительно нуждается, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на ХХХІІІ сессии отметил важную роль ассамблеи в оказании гуманитарной и благотворительной помощи пострадавшим от паводка регионам и поручил уделить особое внимание населению, оставшемуся без жилья.

По информации АНК, дома предоставляются социально уязвимым слоям населения, многодетным семьям, которые потеряли кормильца, имеющим проблемы с правоустанавливающими документами, либо без собственного жилья.

Фото: АНК

В этот раз за счет собственных средств членов и меценатов АНК приобретены дома семьям, лишившимся их в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

Фото: АНК

Новоселье отметила семья Дауылбаевых из города Кульсары Атырауской области, которые остались без попечения родителей. В результате стихийного бедствия дети остались без собственного жилья.

Фото: АНК

Благодаря поддержке АНК в Западно-Казахстанской области семья супругов Артура Сатиева и Марал Беркингалиевой с тремя детьми из района Байтерек Западно-Казахстанской области также обзавелась новым жильем. Марал Беркингалиева работает медсестрой в Байтерекской районной больнице, а ее муж Артур Сатиев – на ветеринарной станции района. Семья, проживавшая ранее в съемной квартире, от всего сердца поблагодарила членов Ассамблеи народа Казахстана.

До этого благодаря поддержке АНК новые дома обрели еще несколько семей из сельских районов Акмолинской и Костанайской областей.

Фото: АНК

С первых дней стихийного бедствия АНК запустила специальный республиканский проект "Жүректен жүрекке". На базе домов дружбы во всех областях организованы штабы, волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Более 12 тыс. волонтеров АНК оказали помощь пострадавшим жителям, спасателям, приняли участие в противопаводковых мероприятиях. В рамках данной акции в зоны бедствия было доставлено более 1500 тонн продовольствия и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 млн тенге. Оказывалась помощь в виде предоставления строительных материалов.

Фото: АНК

Как гласит пословица "Жұмыла көтерген жүк жеңіл" ("Легка ноша, поднятая сообща"), члены ассамблеи продолжают протягивать руку помощи нуждающимся и оказывать максимальную поддержку жертвам паводков. Это в очередной раз доказывает единство и солидарность нашего народа перед лицом любых трудностей.