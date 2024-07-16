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Представители АНК продолжают оказывать помощь жителям пострадавших от паводков регионов

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58 Фото: АНК
Продолжается благотворительный проект Ассамблеи народа Казахстана (АНК) "Жүректен жүрекке" по помощи пострадавшим от паводков. Ассамблея помогает тем, кто действительно нуждается, сообщает Zakon.kz.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на ХХХІІІ сессии отметил важную роль ассамблеи в оказании гуманитарной и благотворительной помощи пострадавшим от паводка регионам и поручил уделить особое внимание населению, оставшемуся без жилья.

По информации АНК, дома предоставляются социально уязвимым слоям населения, многодетным семьям, которые потеряли кормильца, имеющим проблемы с правоустанавливающими документами, либо без собственного жилья.

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58

Фото: АНК

В этот раз за счет собственных средств членов и меценатов АНК приобретены дома семьям, лишившимся их в Западно-Казахстанской и Атырауской областях.

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58

Фото: АНК

Новоселье отметила семья Дауылбаевых из города Кульсары Атырауской области, которые остались без попечения родителей. В результате стихийного бедствия дети остались без собственного жилья.

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58

Фото: АНК

Благодаря поддержке АНК в Западно-Казахстанской области семья супругов Артура Сатиева и Марал Беркингалиевой с тремя детьми из района Байтерек Западно-Казахстанской области также обзавелась новым жильем. Марал Беркингалиева работает медсестрой в Байтерекской районной больнице, а ее муж Артур Сатиев – на ветеринарной станции района. Семья, проживавшая ранее в съемной квартире, от всего сердца поблагодарила членов Ассамблеи народа Казахстана.

До этого благодаря поддержке АНК новые дома обрели еще несколько семей из сельских районов Акмолинской и Костанайской областей.

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58

Фото: АНК

С первых дней стихийного бедствия АНК запустила специальный республиканский проект "Жүректен жүрекке". На базе домов дружбы во всех областях организованы штабы, волонтерские центры и пункты приема гуманитарной помощи. Более 12 тыс. волонтеров АНК оказали помощь пострадавшим жителям, спасателям, приняли участие в противопаводковых мероприятиях. В рамках данной акции в зоны бедствия было доставлено более 1500 тонн продовольствия и товаров первой необходимости на общую сумму около 770 млн тенге. Оказывалась помощь в виде предоставления строительных материалов.

вручение ключей, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:58

Фото: АНК

Как гласит пословица "Жұмыла көтерген жүк жеңіл" ("Легка ноша, поднятая сообща"), члены ассамблеи продолжают протягивать руку помощи нуждающимся и оказывать максимальную поддержку жертвам паводков. Это в очередной раз доказывает единство и солидарность нашего народа перед лицом любых трудностей.

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Ассамблея народа Казахстана Акмолинская область Западно-Казахстанская область Костанайская область Паводки-2024 2024 год
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