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В Казахстане усилят контроль за вывозом топлива на пограничных переходах

Скляр, правительство, топливо, контроль, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:55 Фото: primeminister.kz
5 апреля 2024 года под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра прошло совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщает Zakon.kz.

На совещании рассмотрели текущую ситуацию на рынке ГСМ и обсудили меры по пресечению незаконного вывоза топлива из страны, сообщила пресс-служба премьера.

Из доклада Министерства энергетики следует, что из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и "серого" экспорта ГСМ.

"В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке Агентству по финмониторингу, Погранслужбе КНБ, Комитету госдоходов совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах", – сказано в распространенном сообщении.

Первый заместители премьер-министра также поручил Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей.

В марте текущего года стало известно, что Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа.

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