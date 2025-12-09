#Казахстан в сравнении
Казахстан усиливает защиту от незаконного вывоза топлива

Зампремьер-министра Роман Скляр, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 09:13 Фото: пресс-служба премьер-министра
Под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось очередное совещание, посвященное вопросам дальнейшего повышения эффективности работы на рынке нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 декабря 2025 года пресс-служба правительства, на совещании Скляр подчеркнул, что внутренний рынок стабильно обеспечен необходимыми объемами горюче-смазочных материалов (ГСМ), работа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и логистики идет в штатном режиме.

"Вместе с тем, учитывая значительную разницу цен на ГСМ с соседними странами, системная работа по недопущению незаконного вывоза топлива из страны продолжится. Ответственным органам поручено продолжать профилактические и контрольные мероприятия в плановом порядке", – отмечено в сообщении.

Правительство уточнило задачи по совершенствованию оперативных механизмов взаимодействия на границе и внутри страны. Координация между Министерством внутренних дел, Агентством по финмониторингу, таможенными и пограничными подразделениями усиливается для обеспечения оперативного обмена информацией, предупреждения нарушений и повышения дисциплины на рынке.

Также Министерству энергетики поручено продолжить работу по цифровизации сектора. Оснащение нефтебаз приборами учета и передача данных в режиме реального времени остается одним из ключевых направлений. Подготовленные поправки в законодательство призваны закрепить современные требования к отрасли и обеспечить единый стандарт учета нефтепродуктов.

Роман Скляр отметил, что правительство последовательно обеспечивает прозрачность и устойчивость рынка ГСМ, а также своевременное снабжение внутреннего рынка. В случае выявления нарушений будут применяться соответствующие меры реагирования.

Подводя итоги, первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что стабильность функционирования рынка нефтепродуктов, контроль за его прозрачностью и обеспечение энергетической безопасности страны продолжают оставаться приоритетом. Государственные органы и далее будут осуществлять полный мониторинг движения ГСМ от НПЗ до конечной точки реализации.

2 декабря в Минэнерго рассказали о планах увеличить объемы нефтепереработки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
