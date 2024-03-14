Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз с территории страны сжиженного нефтяного газа. Об этом 14 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

"Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на шесть месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом.

По-прежнему сохраняется угроза реализации серых схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Вместе с тем одобрено продление антидемпинговых мер на пять лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии.

Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3-41,5%, для графитированных электродов – 16,04-32,83% от стоимости.

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5 марта министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане. По его словам, Минэнерго в 2024 году планирует небольшое повышение – порядка 5-8 тенге, в зависимости от регионов. Подробности по ссылке.