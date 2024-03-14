Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане на полгода продлили запрет на вывоз с территории страны сжиженного нефтяного газа. Об этом 14 марта 2024 года рассказали в пресс-службе правительства, сообщает Zakon.kz.

Такое решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина.

"Продлен запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа с территории Казахстана сроком на шесть месяцев. Ранее запрет был принят в целях предотвращения перетока сжиженного нефтяного газа в приграничные страны и возникновения дефицита на внутреннем рынке", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще на полгода продлен запрет на ввоз пшеницы автомобильным, железнодорожным, а также водным транспортом.

По-прежнему сохраняется угроза реализации серых схем ввоза пшеницы в РК и ее реэкспорта автомобильным транспортом из приграничных регионов РФ. Исключения сделаны для ж/д поставок в адрес мукомольных и птицеводческих предприятий для производства собственной продукции и потребления. Ввозимая пшеница не подлежит реализации на внутреннем и внешних рынках.

Вместе с тем одобрено продление антидемпинговых мер на пять лет в отношении производителей подшипников из КНР и электродов из Индии.

Данные меры приняты для защиты отечественных производителей аналогичных товаров. Диапазон антидемпинговой пошлины для подшипников качения составляет 31,3-41,5%, для графитированных электродов – 16,04-32,83% от стоимости.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:10
В Казахстане цены на товарный газ будут расти в течение года
, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 15:10

5 марта министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал о повышении стоимости сжиженного нефтяного газа в Казахстане. По его словам, Минэнерго в 2024 году планирует небольшое повышение – порядка 5-8 тенге, в зависимости от регионов. Подробности по ссылке.

Читайте также

задержание, Казахмыс, вымогательство
Начальника отдела "Казахмыса" задержали за вымогательство
В СКО отметили &quot;Көрісу күні&quot;
В СКО отметили "Көрісу күні"
Динара Халдарова
МВК Правительство РК Жумангарин Серик Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
78-летний Евгений Петросян стал отцом в третий раз
В Алматы начали сносить жилой комплекс &quot;Мечту&quot;
В Алматы начали сносить жилой комплекс "Мечта"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: