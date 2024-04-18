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В Жылыойском районе затопило жилые дома и здания

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 08:46 Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 18 апреля в Жылыойском районе Атырауской области затопило жилые дома и здания, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в связи с повышением уровнем воды в реке Жем Жылыойского района затопило жилые дома и здания. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленных жилых домов.

"Работы по ликвидации последствий паводка в Жылыойском районе проводятся на круглосуточной основе", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы оповещали о том, что вода в Урале продолжает прибывать.

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