В Жылыойском районе затопило жилые дома и здания
Фото: пресс-служба МЧС РК
В ночь на 18 апреля в Жылыойском районе Атырауской области затопило жилые дома и здания, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в связи с повышением уровнем воды в реке Жем Жылыойского района затопило жилые дома и здания. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленных жилых домов.
"Работы по ликвидации последствий паводка в Жылыойском районе проводятся на круглосуточной основе", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее мы оповещали о том, что вода в Урале продолжает прибывать.
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