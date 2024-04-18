В Жылыойском районе затопило жилые дома и здания

В ночь на 18 апреля в Жылыойском районе Атырауской области затопило жилые дома и здания, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, в связи с повышением уровнем воды в реке Жем Жылыойского района затопило жилые дома и здания. В настоящее время ведутся работы по откачке воды из подтопленных жилых домов.

"Работы по ликвидации последствий паводка в Жылыойском районе проводятся на круглосуточной основе", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее мы оповещали о том, что вода в Урале продолжает прибывать.

