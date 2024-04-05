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Жителей Тобола власти попросили срочно эвакуироваться

Жителей Тобола власти попросили срочно эвакуироваться, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 00:49 Фото: акимат Костанайской области
Из-за со сброса большого количества воды с Каратомарского водохранилища противопаводковая ситуация ухудшилась в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Акимат Костанайского района из-за угрозы затопления 5 апреля сделал заявление.

"Крайние улицы села Альжанка, нижние улицы города Тобыл до улицы Ленина просим срочно эвакуироваться", – говорится в сообщении.

На территории района имеется шесть пунктов для размещения населения в паводковый период:

  • КГУ "Общеобразовательная школа № 2 города Тобыл" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, улица Школьная 40;2)
  • КГУ "Школа – гимназия имени Нуржана Наушабаева" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, микрорайон Водник 27/2;
  • КГУ "Школа – гимназия города Тобыл" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, Калабаева дом 3;
  • КГУ "Жамбылская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района", адрес: с. Жамбыл, ул. Исмуратова 34;
  • КГУ "Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Костанайского района", адрес: с. Заречное, микрорайон Северный, дом 1;
  • КГУ "Мичуринская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района", адрес: с. Мичуринское, улица Школьная, дом 1А.А также Дом культуры "Алтын дән", спорткомплекс "Астана".

Также аким Костанайского района Берик Танжариков обратился к своим жителям.

"Паводки текущего года превысили масштабы предыдущих лет. Для наблюдения повышения уровня реки Тобол выставлены гидропосты. К сожалению, пик нынешних паводков еще не пройден. Сегодня и завтра ожидается резкое повышение температуры, увеличение объема русла реки Тобол. Поэтому нижние улицы города Тобол находятся в зоне возможного подтопления", – сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 апреля сделало заявление в связи с прорывом дамбы на реке Урал в российском городе Орске. 

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Костанайская область Паводки-2024
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