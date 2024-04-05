Жителей Тобола власти попросили срочно эвакуироваться

Из-за со сброса большого количества воды с Каратомарского водохранилища противопаводковая ситуация ухудшилась в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

Акимат Костанайского района из-за угрозы затопления 5 апреля сделал заявление.

"Крайние улицы села Альжанка, нижние улицы города Тобыл до улицы Ленина просим срочно эвакуироваться", – говорится в сообщении.

На территории района имеется шесть пунктов для размещения населения в паводковый период:

КГУ "Общеобразовательная школа № 2 города Тобыл" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, улица Школьная 40;2)

КГУ "Школа – гимназия имени Нуржана Наушабаева" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, микрорайон Водник 27/2;

КГУ "Школа – гимназия города Тобыл" отдела образования Костанайского района, адрес: г. Тобыл, Калабаева дом 3;

КГУ "Жамбылская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района", адрес: с. Жамбыл, ул. Исмуратова 34;

КГУ "Заречная общеобразовательная школа с государственным языком обучения отдела образования Костанайского района", адрес: с. Заречное, микрорайон Северный, дом 1;

КГУ "Мичуринская общеобразовательная школа отдела образования Костанайского района", адрес: с. Мичуринское, улица Школьная, дом 1А.А также Дом культуры "Алтын дән", спорткомплекс "Астана".

Также аким Костанайского района Берик Танжариков обратился к своим жителям.

"Паводки текущего года превысили масштабы предыдущих лет. Для наблюдения повышения уровня реки Тобол выставлены гидропосты. К сожалению, пик нынешних паводков еще не пройден. Сегодня и завтра ожидается резкое повышение температуры, увеличение объема русла реки Тобол. Поэтому нижние улицы города Тобол находятся в зоне возможного подтопления", – сказал он.

Ранее сообщалось, что министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана 6 апреля сделало заявление в связи с прорывом дамбы на реке Урал в российском городе Орске.