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Завораживающие кадры: ночную Астану сняли с высоты 1000 метров

Завораживающие кадры: ночную Астану сняли с высоты 1000 метров Фото: скриншот с видео
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал видео ночной Астаны, которую он снял с высоты 1000 метров, сообщает Zakon.kz.

Видео Дастан Мухамедрахимов поделился на своей странице в Instagram.

"Наша столица на высоте 1000 метров над уровнем моря", – написал автор. 

Судя по комментариям, пользователям Сети понравились завораживающие кадры:

  • Астана – самый красивый город Центральной Азии.
  • Замечательный развивающийся город.
  • Очень красиво.
  • Как всегда очень круто.

Ранее казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в Алматы. 

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