Завораживающие кадры: ночную Астану сняли с высоты 1000 метров
Фото: скриншот с видео
Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал видео ночной Астаны, которую он снял с высоты 1000 метров, сообщает Zakon.kz.
Видео Дастан Мухамедрахимов поделился на своей странице в Instagram.
"Наша столица на высоте 1000 метров над уровнем моря", – написал автор.
Судя по комментариям, пользователям Сети понравились завораживающие кадры:
- Астана – самый красивый город Центральной Азии.
- Замечательный развивающийся город.
- Очень красиво.
- Как всегда очень круто.
Ранее казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в Алматы.
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