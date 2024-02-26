Завораживающие кадры: ночную Астану сняли с высоты 1000 метров

Фото: скриншот с видео

Известный казахстанский видеограф Дастан Мухамедрахимов опубликовал видео ночной Астаны, которую он снял с высоты 1000 метров, сообщает Zakon.kz.

Видео Дастан Мухамедрахимов поделился на своей странице в Instagram.

"Наша столица на высоте 1000 метров над уровнем моря", – написал автор.

Судя по комментариям, пользователям Сети понравились завораживающие кадры:

Астана – самый красивый город Центральной Азии.

Замечательный развивающийся город.

Очень красиво.

Как всегда очень круто.

Ранее казахстанский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию фотографий после обильного снегопада в Алматы.

