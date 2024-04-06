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В переливе на автодороге в Айыртауском районе СКО спасли 4 человека

спасание людей СКО, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 16:21 Фото: скриншот видео
Поздним вечером 5 апреля 2024 года вблизи села Шангал (Высокое) Айыртауского района на автодороге КТ-64 Саумалколь – Новоишимское – Червоное спасли четырех человек, сообщает Zakon.kz.

Вызов поступил на пульт связи пожарной части № 7 села Саумалколь – в месте перелива талой воды заглох автомобиль, водитель просил о помощи. На место происшествия выехали спасатели пожарной части, находящейся в 35 км от места ЧП.

Пассажирам и водителю автомобиля "Лада Приора" угрожала реальная опасность – при пересечении ими автодороги в месте перелива талых вод напор воды внезапно усилился. Мощным потоком вперемешку со льдом транспортное средство снесло с дороги на обочину, где глубина составляла более полуметра. Люди забрались на крышу автомобиля, стали звонить и звать на помощь.


Находившиеся на трассе водители и пассажиры, местные жители незамедлительно пришли на помощь, эвакуировав молодых людей, 2000, 2003, 2004 и 1996 годов рождения, с места происшествия в безопасное место до прибытия спасателей. Медицинская помощь им не понадобилась.

Затем с помощью прибывших спасателей полузатопленный автомобиль отбуксировали на проезжую часть автодороги.

Необходимо сказать, что в месте перелива имеется водопропускная прямоугольная труба размером 1.5 м х 1.5 м, загруженная в тот момент на 100%.

Департамент по ЧС предупреждает о неукоснительном соблюдении правил безопасности при прохождении столь опасного природного явления – паводка. Следуйте рекомендациям ДЧС СКО и местных исполнительных органов, адекватно оценивайте ситуационные риски, берегите себя и своих близких!

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