Машиностроительные предприятия Костаная организовали помощь жителям региона

Организована группа волонтеров из числа опытных сотрудников предприятий Allur и Agromash, предоставлены автобусы и специализированная техника, материалы для возведения ограждений, питьевая вода и прочие необходимые ресурсы.

"В такие моменты важно проявить поддержку и консолидацию для помощи родному региону. Участие каждого из нас имеет огромное значение для общества, помогая вернуть людям надежду в трудные моменты", – отмечают волонтеры.

Фото: пресс-служба Allur, Agromash

Коллективы заводов Allur и Agromash по согласованию с местными исполнительными органами были задействованы в работах по возведению дамбы, сохранению имущества жителей прибрежной зоны и по спасению животных.

Фото: пресс-служба Allur, Agromash

Напомним, ранее костанайские промышленные предприятия перечислили 200 миллионов тенге на помощь пострадавшим от паводков.