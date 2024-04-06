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Машиностроительные предприятия Костаная организовали помощь жителям региона

Машиностроительные предприятия Костаная организовали помощь жителям региона, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 19:32 Фото: пресс-служба Allur, Agromash
Организована группа волонтеров из числа опытных сотрудников предприятий Allur и Agromash, предоставлены автобусы и специализированная техника, материалы для возведения ограждений, питьевая вода и прочие необходимые ресурсы.
"В такие моменты важно проявить поддержку и консолидацию для помощи родному региону. Участие каждого из нас имеет огромное значение для общества, помогая вернуть людям надежду в трудные моменты", – отмечают волонтеры.
Машиностроительные предприятия Костаная организовали помощь жителям региона, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 19:32

Фото: пресс-служба Allur, Agromash

Коллективы заводов Allur и Agromash по согласованию с местными исполнительными органами были задействованы в работах по возведению дамбы, сохранению имущества жителей прибрежной зоны и по спасению животных.

Машиностроительные предприятия Костаная организовали помощь жителям региона, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 19:32

Фото: пресс-служба Allur, Agromash

Напомним, ранее костанайские промышленные предприятия перечислили 200 миллионов тенге на помощь пострадавшим от паводков.

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