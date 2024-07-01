Экоакция "Сделай город чище!" прошла в области Абай: молодежь и жители Курчатова очистили берег Иртыша

В Курчатове прошла масштабная экологическая акция "Сделай город чище!", организованная по инициативе волонтеров города. В акции приняли участие более 50 волонтеров, среди которых были сотрудники предприятий, жители города и бойцы отрядов "Жасыл ел".

Акция направлена на очистку берега реки Иртыш от мусора. В течение нескольких часов волонтеры собирали мусор и грузили в машину для последующей его утилизации на полигоне ТБО. По итогам акции собрано и вывезено 25 мешков мусора.

Фото: акимат области Абай

"Мы считаем важным внести свой вклад в сохранение чистоты нашего города. Это наша общая ответственность перед природой и будущими поколениями. Мы рады, что смогли принять участие в этой важной акции", – отметил абитуриент Дулат Шаменов.

Фото: акимат области Абай

"Мы всегда готовы поддержать такие инициативы и работать с молодежью, которая заботится о чистоте нашего города. Важно помнить, что очистка берега – это только часть работы, и мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить загрязнение в будущем, – сказала Кульбаршын Каратаевна, начальник участка по благоустройству города ГКП на ПХВ "Курчатов Водоканал", куратор работы бойцов отрядов "Жасыл ел".

Фото: акимат области Абай

Акция "Сделай город чище!" прошла успешно и доказала, что, объединив усилия молодежи и жителей города, можно сделать город чище и краше. Организаторы акции выражают благодарность всем участникам за их активность и желание сделать мир лучше.

Фото: акимат области Абай