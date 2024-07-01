Экоакция "Сделай город чище!" прошла в области Абай: молодежь и жители Курчатова очистили берег Иртыша
Фото: акимат области Абай
В Курчатове прошла масштабная экологическая акция "Сделай город чище!", организованная по инициативе волонтеров города. В акции приняли участие более 50 волонтеров, среди которых были сотрудники предприятий, жители города и бойцы отрядов "Жасыл ел".
Акция направлена на очистку берега реки Иртыш от мусора. В течение нескольких часов волонтеры собирали мусор и грузили в машину для последующей его утилизации на полигоне ТБО. По итогам акции собрано и вывезено 25 мешков мусора.
Фото: акимат области Абай
"Мы считаем важным внести свой вклад в сохранение чистоты нашего города. Это наша общая ответственность перед природой и будущими поколениями. Мы рады, что смогли принять участие в этой важной акции", – отметил абитуриент Дулат Шаменов.
Фото: акимат области Абай
"Мы всегда готовы поддержать такие инициативы и работать с молодежью, которая заботится о чистоте нашего города. Важно помнить, что очистка берега – это только часть работы, и мы должны делать все возможное, чтобы предотвратить загрязнение в будущем, – сказала Кульбаршын Каратаевна, начальник участка по благоустройству города ГКП на ПХВ "Курчатов Водоканал", куратор работы бойцов отрядов "Жасыл ел".
Фото: акимат области Абай
Акция "Сделай город чище!" прошла успешно и доказала, что, объединив усилия молодежи и жителей города, можно сделать город чище и краше. Организаторы акции выражают благодарность всем участникам за их активность и желание сделать мир лучше.
Фото: акимат области Абай
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