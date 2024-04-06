Начались работы по подрыву искусственных плотин для поворота русла реки Ұлы Жем

В настоящее время актуальным является вопрос снижения талых вод, чтобы река Ұлы Жем в Атырауской области не угрожала населенным пунктам.

Для этого начались работы по повороту русла воды путем подрыва искусственных плотин, расположенных вдоль Жема, сообщает пресс-служба акима области.

"В целях снижения угрозы расчищаем устье реки Жем. В свое время здесь частные крестьянские хозяйства строили исскуственные плотины, чтобы собирать воду для своих нужд, перекрывая стоки. Это стало большим препятствием для нормального протока воды в районе города. Поэтому путем подрыва плотин открываем забившиеся русла, с использованием тротила. В результате обеспечивается беспрепятственное течение реки", – рассказал заместитель акима Атырауской области Кайрат Нуртаев.