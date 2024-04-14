На 85 см снизился уровень воды в реке Жем

По данным гидрологического мониторинга на 8:00 14 апреля 2024 года, уровень воды в реке Жем на гидропункте в селе Аккизтогай Жылыойского района снизился на 85 см, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привели в оперативном штабе по ЧС Атырауской области.

"С начала паводка в Кульсары коммунальные службы откачали более 11 тысяч кубометров воды. В ночь с 13 на 14 апреля в откачке воды задействована 51 единица техники, вакуумные машины совершили 461 рейс", – сообщил директор ТОО "Жылыой Тазалык" Бауыржан Кусман.

На гидропосту река Урал – поселок Индербор уровень на отметке 525 см, подъем уровня на 9 см, общий подъем с начала паводка – 302 см.

На гидропосту река Урал – поселок Махамбет уровень на отметке 640 см, подъем уровня на 16 см, общий подъем с начала паводка – 323 см.

На гидропосту река Урал – город Атырау уровень на отметке 364 см, подъем уровня на 12 см, общий подъем с начала паводка – 173 см.

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С 11 по 12 апреля в Кульсары откачали 5500 кубометров воды.