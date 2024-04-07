Дочка "КазМунайГаза" строит в Атырау защитную дамбу на 5 км

Дочерние предприятия "КазМунайГаза" в Мангистау объединяют усилия для оказания помощи Атырауской области, пострадавшей от наводнения и все еще находящейся в опасности, и поэтапно организуют доставку финансовой, гуманитарной помощи и спецтехники в соседний регион, сообщает Zakon.kz.

Работники центрального офиса и производственных подразделений АО "Эмбамунайгаз" (ЭМГ) продолжают работы по укреплению набережной в селе Алмалы Махамбетского района Атырауской области.

Фото: kmg.kz

АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) предоставило для г. Кульсары Жылыойского района Атырауской области технику – 4 подъемника, 4 погрузчика, 8 грузовых автомобилей, экскаватор, автоцистерну и 2 автобуса. Специальная группа рабочих и техники направлена сегодня по направлению Жетыбай-Кульсары.

Фото: kmg.kz

ОМГ, АО "Мангистаумунайгаз" (ММГ) и "Каражанбасмунай" (КБМ) выделили для укрепления набережной и строительства плотины в общей сложности 32 тысячи мешков, 800 лопат, непромокаемую обувь и перчатки.

Кроме того, молодые специалисты КБМ помогают жителям Атырау, доставленным в эвакуационный пункт в Актау, раздавая продукты питания, одеяла, одежду и предметы гигиены.

Фото: kmg.kz

Атырауский областной штаб поручил ЭМГ построить защитную дамбу на дополнительном участке в 3,6 километра к ранее выделенному участку. Всего эмбинцы интенсивно возводят дамбу вдоль берега реки протяженностью 5 километров.