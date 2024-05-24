Рядом с Атырау прорвало защитную дамбу

В Атырауской области прорвало защитную дамбу. Ситуацию спасает наличие второго сооружения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 24 мая, из-за большого количества воды и сильного ветра произошел прорыв дамбы вдоль канала Соколок, сообщил оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области

"Канал "Соколок" является одним из ключевых элементов системы для перераспределения воды из реки Жайык от города Атырау. В связи с этим, за первым защитным сооружением вдоль канала было возведено второе сооружение, которое также предназначено для защиты города от паводковых вод", – рассказали в штабе.

Вторая защитная дамба укреплена мешками с песком для надежного удержания воды. Ее высоту увеличили в соответствии с уровнем Балтийской системы высот.

"На этом участке также организовано круглосуточное дежурство и направлена дополнительная техника для оперативного реагирования на изменения ситуации", – резюмировали в штабе.

24 мая в Атырауской области объявили штормовое предупреждение. На юге и востоке региона ожидается гроза.