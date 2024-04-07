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Единовременные выплаты уже начали получать пострадавшие от паводков

Единовременные выплаты уже начали получать пострадавшие от паводков актюбинцы, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 20:15 Фото: Zakon.kz
Свыше 300 заявлений на компенсацию материального ущерба подали в Актюбинской области пострадавшие от паводков, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 7 апреля пресс-служба правительства, уже произведены единовременные социальные выплаты 94 пострадавшим в размере 28 млн тенге. Всего по состоянию на 7 апреля 2024 года на получение единовременных социальных выплат подано 346 заявлений.

"Для расчета материальных потерь жителей и бизнесменов от паводков в каждом районе Актюбинской области создана отдельная комиссия. По состоянию на 7 апреля 2024 года уже поступило 2018 обращений, члены комиссии для оценки ущерба обошли 1482 дома в г. Актобе, районах Айтеке би, Кобда, Мугалжар, Темир. В Уилском районе работы по оценке имущества пока не удается проводить из-за высокой воды. Выплаты понесенного ущерба будут осуществляться по итогам независимой оценки", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для оценки незарегистрированного имущества, преимущественно садоводческого, будет проработан отдельный механизм.

"В Актюбинской области действует пункт для сбора гуманитарной помощи пострадавшим. Всего за 10 дней собрано около 300 тонн (210 тонн продуктов питания, 80 тонн непродовольственных товаров, 0,2 тонны медикаментов). Из них 215 тонн товаров распределены нуждающимся жителям. Доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы помогают 8524 волонтера", – сообщили в правительстве.

Также в Кабмине отметили, что в настоящее время работу оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям Актюбинской области на месте координирует вице-премьер Серик Жумангарин.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он также призвал жителей Атырау не поддаваться панике. По его словам, ситуация в городе и регионе находится под контролем.

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