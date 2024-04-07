Когда наступит пик паводков в Казахстане

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что на сегодня на первом месте по степени риска находится Западно-Казахстанская область. Там с начала паводков подтоплен 581 дом. Вода с домов полностью откачена. Всего эвакуировано 7 848 человек, из них 3665 детей.

"По реке Жайык согласно прогнозу "Казгидромет" ожидается вторая волна половодья. По оперативным данным полученных от Российской Федерации на сегодня сброс с Ириклинского гидроузла составлял 1750 метров кубов в секунду. Срок добегания воды до границ Казахстана составляет 15-20 дней. В случае поступления максимальных расходов более 5540 метров кубов в секунду имеются риски подтопления населенных пунктов Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также увеличения приточности к водохозяйственным сооружениям, в результате которых могут возникнуть дополнительные риски", – подчеркнул Канат Бозумбаев.

По его словам, пик паводка наступит в Северо-Казахстанской области уже на следующей неделе.

"Как только большая вода пройдет через Акмолинскую область, это буквально около 3-4 дней осталось, и затем большая вода по Есилю придет в Северо-Казахстанскую область. Затем потепление в конце третьей декады в Восточной-Казахстанской области тоже приведет к половодью. Здесь все силы и средства также должны будут приведены к готовности", – сообщил зампремьера.

Он отметил, что регионе наиболее сложная обстановка складывается в восьми районах из 13. Там покрытие снегом составляет от 38 до 50%.

"Сохраняется угроза подтопления 262 населенных пунктов. На данный момент подтопленными остаются 12 домов из 38. Эвакуировано 121 человек, возвращены домой 36 человека. Подтоплены 109 придомовых территорий. В городе Петропавловск и Тайншынском районе объявлено ЧС местного масштаба. Проводится работа по укреплению существующих дамб, и увеличению их протяженности с учетом складывающейся паводковой ситуации", – рассказал спикер.

В целом, по его данным, в шести регионах Казахстана подтоплено 3698 частных домов. Размыты 155 участков автодорог. Под контроль взяты 88 участков, четыре моста. Нарушено транспортное сообщение до 58 населенных пунктов. Им доставляют еду и лекарства.

"В 10 регионах объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба. В аварийно-спасательных работах задействованы более 17 тысяч человек. Имеется более 1,9 тыс. единиц техники, около 500 единиц откачивающих и плавсредств. Из зон ЧП эвакуировано более 70 тысяч человек. Из них около 17 тысяч – дети. По прогнозам погоды, в ближайшее время ожидается потепление. Продолжится быстрое таяние снега и заполнение водоемов, соответственно. На сегодняшний день снежные запасы в целом по стране составляют 15%, а в Северном, Восточном и Центральном регионах – около 40%", – сказал Канат Бозумбаев.

Ранее Канат Бозумбаев призвал жителей Атырау не поддаваться панике. По его словам, ситуация в городе и регионе находится под контролем.