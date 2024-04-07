Аким Атырауской области о паводковой ситуации: За 30 лет мы расслабились

Аким Атырауской области Серик Шапкенов 7 апреля на брифинге в Оперативном штабе по ЧС рассказал о паводковой ситуации в регионе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, область не была готова к таким масштабным паводкам.

"Честно признаюсь, после паводков 1994 года мы сильно расслабились, за 30 последних лет мы привыкли, что воды в реках все меньше и меньше. Дноуглубительные работы долгое время не проводились, дамбы не укреплялись, в некоторых местах их и вовсе убрали, в водоохранной зоне мы выдали земельные участки под сельскохозяйственные нужды, каналы не расчищались. Все эти работы нам предстоит выполнить до прихода большой воды в регион", – заявил Серик Шапкенов.

По словам акима, режим ЧС был объявлен с целью эффективной подготовки к паводкам – привлечения техники, оборудования, проведения научных исследований и укрепления берегов рек в регионе.

"Если будет реальная угроза жизни жителей нашей области, мы оповестим вас об этом заранее", – подчеркнул он.

Аким Атырауской области также перечислил населенные пункты, которые могут быть подтоплены в первую очередь.

"После паводка 1994 года прошло уже 30 лет, сейчас нельзя говорить об определенных участках, которые может затопить в первую очередь. Вода может прийти с самых неожиданных сторон. В зоне риска подтоплений сейчас находятся Индерский и Махамбетский районы, а также город Атырау. Если опираться на данные 1994 года, вода в город может зайти через село Бесикти и Дамба", – сообщил он.

По словам спикера, сейчас ведутся геодезические исследования реки Урал, специалисты определяют опасные участки, вдоль которых необходимо проводить берегоукрепительные работы, строить плотины и укреплять дамбы.

"Воду нельзя недооценивать, ставить перед ней преграды бесполезно. Ее нужно умело направить, чтобы вывести в Каспийское море", – заключил аким.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев 7 апреля на брифинге в СЦК сообщил, когда в ряде областей наступит пик паводков. Он также призвал жителей Атырау не поддаваться панике. По его словам, ситуация в городе и регионе находится под контролем.

