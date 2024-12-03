Будем поддерживать и взращивать своих чемпионов: аким Атырауской области

Аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в СЦК 3 декабря рассказал, что делается для развития спорта в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шапкенов отметил, что средства на развитие спорта выделяются. Но львиная доля направляется на развитие именно детского спорта.

"Президент поручал не привлекать из-за рубежа легионеров, а поддерживать и взращивать своих чемпионов и спортсменов. Мы разработали специальную программу и в ее рамках будем оказывать поддержку тренерам и молодежи, направлять успешных атлетов на различные соревнования, чтобы поддерживать их спортивную форму и повышать рейтинг. Поддержка оказываться будет и тренерам, так как многое зависит и от них", – отметил он.

В целом, по его словам, по программе подушевого финансирования спортивных секций в регионе 22 тыс. детей занимаются 17 видами спорта. В прошлом году данной программой были охвачены 12 тыс. детей, то есть рост составил 75,7%. В этом году открылись пять спортивных и один культурный объект.

В том числе спорткомплекс в селе Жаскайрат в Кызылкогинаком районе, строительство многофункциональной спортивной площадки в селе Аксай города Атырау, строительство спорткомплекса в селе Тасшагыл Кызылкогинакого района, строительство многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Бирлик города Атырау и строительство многофункциональной спортивной площадки в микрорайоне Химпоселок города Атырау.

"В настоящее время ведется строительство 14 спортивных объектов, два из которых будут сданы в эксплуатацию в конце этого месяца. Кроме того, ведется строительство 12 Домов культуры. Мы планомерно развиваем спортивную инфраструктуру для расширения доступа к массовому спорту. Возможно, поэтому число детей, занимающихся спортом, увеличивается. В этом году их число достигло 20 358. Тогда как в 2023-м этот показатель составлял 19 751", – не без гордости сообщил Серик Шапкенов.

В 2025 году планируется открытие областного врачебного физкультурно-оздоровительного диспансера, сдача в эксплуатацию десяти спорткомплексов.

В планах также начать строительства стадиона на 12 тыс. мест и Национального спорткомплекса.

"Со следующего года планируем оцифровать спортивную сферу. То есть усилим мониторинг за расходованием выделенных средств. В будущем будет обеспечен процесс отбора профессиональных спортсменов и в целом прозрачность работы в данной сфере", – резюмировал аким Атырауской области.

Ранее Серик Шапкенов рассказал о том, какой вклад вносит регион в экономику страны.