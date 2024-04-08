Аким города Алматы Ерболат Досаев дал старт кампании "Алматы – наш общий дом"

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы стартует акция "Алматы – наш общий дом". В связи с этим аким города Ерболат Досаев обратился к горожанам, сообщает Zakon.kz.

"Издревле Наурыз олицетворял обновление и возрождение. Это время наведения порядка в домах и окрестностях. Как говорится, родина начинается с порога твоего дома. Для нас Алматы – наш общий дом, место, в котором мы выросли, здесь живут наши родители, в парках и скверах гуляют наши дети. Начиная с этого дня, целый месяц, мы начинаем и проводим кампанию "Алматы – наш общий дом". Цель – объединиться всем неравнодушным жителям для того, чтобы наш любимый город был еще лучше и краше. Дело не только в чистоте и порядке, а в бережном отношении к тому, что мы вместе созидаем", – сказал аким Алматы. Он отметил, что большие дела начинаются с малого. Фото: пресс-служба акимата Алматы "Как сказал великий Абай: "Өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды". Давайте начнем с себя, своего дома, двора. Алматинцы всегда отличались особым трепетным отношением к своему городу. Конечно, я понимаю, что у всех свои заботы и дела, но город у нас один на всех. По моему поручению все городские коммунальные службы, районные акиматы примут самое активное участие. Все мероприятия от имени города обеспечены необходимыми ресурсами", – продолжил Досаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы В эти предстоящие недели он приглашает всех неравнодушных горожан присоединиться к общим мероприятиям, облагородить и очистить свои дворы, улицы, поучаствовать в экоакциях. "Уверен, что бизнес Алматы внесет свой большой вклад в его развитие и благоустройство. Дорогие горожане! Глава государства считает, что Алматы должен быть самым культурным и чистым городом нашей страны! Я верю, что мы вместе приложим усилия и сможем подтвердить статус нашего любимого города как самого лучшего и красивого!", – резюмировал Ерболат Досаев. Фото: пресс-служба акимата Алматы 8 апреля по всей республике началась масштабная экологическая акция "Таза Қазақстан".

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