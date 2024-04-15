Первая неделя кампании "Алматы – наш общий дом": привели в порядок улицы города

Первая неделя кампании "Алматы – наш общий дом", инициированной акимом города Ерболатом Досаевым, прошла под слоганом "Наш город – наши улицы".

Городскими службами и районными акиматами проведена работа по приведению в порядок уличной инфраструктуры мегаполиса.

Так, за первую неделю произведены мойка 1250 остановочных павильонов, очистка и покраска 59 подземных и надземных пешеходных переходов, мойка и покраска 165 светофорных объектов, покраска стоек 1690 дорожных знаков.

Покрашено и помыто более 5570 урн, 2740 скамеек, сотни опор освещения, указателей, произведена мойка и дезинфекция 350 площадок для сбора ТБО, покрашены ограждения мостов, отремонтированы участки с провалившейся брусчаткой, подняты дождеприемники и многое другое.

Кроме того, произведен текущий ремонт дорог на площади более 17 000 кв. м асфальтобетонного покрытия, в том числе на магистральных улицах Райымбека, Сатпаева, Бухар Жырау, Тимирязева, Рыскулова, Момышулы, Алтынсарина, Майлина, Талгарский тракт, Гагарина, Жарокова, Мустафина и других. При этом все вышеперечисленные работы будут продолжаться на протяжении всей кампании.

В конце первой недели в кампании активное участие приняли и горожане. Так, в Турксибском районе на Аэропортовском озере состоялись соревнования по акваплоггингу.

Перед началом соревнований была произведена уборка мусора на берегах озера.

После здесь же стартовали одиннадцатые ежегодные детские водноспортивные соревнования "Весенние старты".

Фото: Кайрат Конуспаев

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Местные жители тоже пришли, чтобы помочь с уборкой территории озера.

Основные цели соревнований – популяризация водного туризма в Турксибском районе среди подростков и раскрытие туристического потенциала.

Участники команды "Кайсар" Димаш Садвакасов и Бексултан Найзабаев принимают участие в соревнованиях второй год, они обогнали своих соперников на воде.

Также в Алмалинском районе Алматы прошла акция по очистке набережной реки Есентай. В ней приняли участие более 300 представителей общественных, экологических и волонтерских организаций, простые горожане с участием акимата района. Одновременно проводились работы по покраске ограждений, скамеек, другого инвентаря на прогулочных дорожках и аллеях в районе набережной. Фронт работ охватил участок набережной от проспекта Абая до проспекта Райымбека.

"Наша экологическая организация сегодня собрала на акцию около ста человек. Пришли студенты, а также простые горожане. Мы сортируем мусор в две группы. То, что можно отправить на переработку, мы разделяем на разные виды: пластик, стекло, алюминий. Это потом передадим компании, которая осуществит переработку мусорных отходов. Сегодня очень важно прививать алматинцам и формировать культуру раздельного сбора отходов", – говорит экоблогер Камила Акимбекова.

Фото: Кайрат Конуспаев

Экоактивисты с большим энтузиазмом восприняли призыв акимата города участвовать в кампании "Алматы – наш общий дом". Городские службы, также участвующие в акции, предоставили всем присоединившимся различные расходные материалы.

Фото: Кайрат Конуспаев

К общегородской акции чистоты также присоединились ученики Алматинской Православной духовной семинарии. В уборке приняли участие 20 человек.

"От лица нашего духовного заведения хотелось бы отметить то основополагающее, которое воспитывают и хотят вложить в своего ребенка каждые мама и папа. Во-первых, это следить за собой, следить за домом и территорией, на которой мы живем. Алматы – это наш дом, каждый обязан следить за ним, потому что это наш долг. Раньше наша семинария располагалась в микрорайоне Дорожник, и мы каждую неделю проводили субботники. Здесь мы убираемся постоянно, так как хотелось бы, идя на учебу, видеть чистую улицу. Мы должны своим примером показывать людям, как убирать и следить за чистотой. Для каждого человека это базовые понятия: если ты идешь по тротуару и видишь мусор, возьми его и донеси до контейнера, даже если это не ты бросил. Мы выходим и убираем, чтобы люди проснулись и поняли, что никто за них этого не сделает", – рассказал семинарист Георгий Ткаченко.

Фото: Кайрат Конуспаев

Вторая неделя кампании пройдет под слоганом "Наш город – наш двор, наш дом" с 15 по 21 апреля. Это период посадки саженцев, будут отремонтированы и приведены в порядок дворы и детские площадки. Желающим озеленить дворы и палисадники будет выдан посадочный материал, желающим покрасить заборы частных домов – предоставят лакокрасочный материал. Перечень локаций с адресами, видами работ и контактными телефонами размещен на официальном сайте акимата Алматы www.аlmaty.kz.