Дети, пострадавшие от паводков, первым потоком отправились в оздоровительный лагерь

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем вчерашнем обращении к народу заявил, что ни один из казахстанцев не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери будут компенсированы.

Согласно поручению главы государства, в ЗКО дети из семей, пострадавших от паводка, будут отдыхать в республиканских оздоровительных лагерях.

В свою очередь, родители детей выразили свою благодарность за организацию досуга детей.

"Мы верим и ждем, что в скором времени паводки закончатся и мы вернемся к повседневной жизни. Все мы понимаем, что эвакопункты предназначены для временного содержания, однако дети есть дети, и им необходим досуг. Благодарим всех неравнодушных граждан за оказанную помощь", – сказала родительница Жансулу Торешова.

Фото: пресс-служба управления образования ЗКО

По словам руководителя отдела областного управления образования Хажарбиби Искандаровой, решено направить 185 учащихся из затопленных сел: 10 из которых с Бурлинского, 48 – из Каратобинского, 32 – из Сырымского, 60 – из Теректинского районов и 35 – из города Уральска.

"С 10 по 30 апреля еще 13 детей отправятся в Алматы в оздоровительный центр "Бөбек". Кроме того, 102 ребенка будут находиться в оздоровительном центре "Камбаш" в Кызылординской области, где они отдохнут 10 дней", – сказала руководитель отдела Хажарбиби Искандарова.

Дети первого потока уже отправились в путь. Таким образом, 70 из них отдохнут с 10 по 24 апреля в детском оздоровительном лагере "Тау Жанашар" в Алматинской области.



"Как стало известно, что вода придет к нам, нас эвакуировали на автобусах. Теперь, благодаря помощи, мы направляемся в Алматы в лагерь. Со мной поедут мои сверстники из эвакопункта", – сказал воспитанник школы-детсад-комплекса им. Ж. Досмухамедова Оразбек Сырымбек.