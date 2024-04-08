Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дети, пострадавшие от паводков, первым потоком отправились в оздоровительный лагерь

Дети пострадавшие от паводков отправились в оздоровительный лагерь, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:15 Фото: пресс-служба управления образования ЗКО
Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем вчерашнем обращении к народу заявил, что ни один из казахстанцев не останется без внимания государства, всем будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери будут компенсированы.

Согласно поручению главы государства, в ЗКО дети из семей, пострадавших от паводка, будут отдыхать в республиканских оздоровительных лагерях.

В свою очередь, родители детей выразили свою благодарность за организацию досуга детей.

"Мы верим и ждем, что в скором времени паводки закончатся и мы вернемся к повседневной жизни. Все мы понимаем, что эвакопункты предназначены для временного содержания, однако дети есть дети, и им необходим досуг. Благодарим всех неравнодушных граждан за оказанную помощь", – сказала родительница Жансулу Торешова.
Дети пострадавшие от паводков отправились в оздоровительный лагерь, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 15:15

Фото: пресс-служба управления образования ЗКО

По словам руководителя отдела областного управления образования Хажарбиби Искандаровой, решено направить 185 учащихся из затопленных сел: 10 из которых с Бурлинского, 48 – из Каратобинского, 32 – из Сырымского, 60 – из Теректинского районов и 35 – из города Уральска.

"С 10 по 30 апреля еще 13 детей отправятся в Алматы в оздоровительный центр "Бөбек". Кроме того, 102 ребенка будут находиться в оздоровительном центре "Камбаш" в Кызылординской области, где они отдохнут 10 дней", – сказала руководитель отдела Хажарбиби Искандарова.

Дети первого потока уже отправились в путь. Таким образом, 70 из них отдохнут с 10 по 24 апреля в детском оздоровительном лагере "Тау Жанашар" в Алматинской области.

"Как стало известно, что вода придет к нам, нас эвакуировали на автобусах. Теперь, благодаря помощи, мы направляемся в Алматы в лагерь. Со мной поедут мои сверстники из эвакопункта", – сказал воспитанник школы-детсад-комплекса им. Ж. Досмухамедова Оразбек Сырымбек.

Читайте также

Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострадавшим при паводках
Kaspi.kz передал еще 500 миллионов тенге на помощь пострадавшим при паводках
Группа Air Astana перечисляет 1 млрд тенге для помощи пострадавшим
Группа Air Astana перечисляет 1 млрд тенге для помощи пострадавшим
Холера, самолет, Алматы, контактные
Женщина с холерой в самолете Дели – Алматы: выявили ли инфекцию у других пассажиров
Айсулу Омарова
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: