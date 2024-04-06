Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков
Фото: Акорда
Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к народу Казахстана от 6 апреля сообщил, что поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, сообщает Zakon.kz.
"Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", – сказал глава государства.
Также в своем обращении президент сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба.
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