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Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков

Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2024 13:19 Фото: Акорда
Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к народу Казахстана от 6 апреля сообщил, что поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, сообщает Zakon.kz.
"Правительству также необходимо оперативно выработать эффективный механизм возмещения ущерба, разъяснить его всем пострадавшим. Суммы должны быть соразмерны понесенному ущербу", – сказал глава государства.

Также в своем обращении президент сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба.

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