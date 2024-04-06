Токаев поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков

Фото: Акорда

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем телеобращении к народу Казахстана от 6 апреля сообщил, что поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: