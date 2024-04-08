Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях страны

Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана на 9 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.



В Акмолинской области ночью осадки (дождь с переходом в снег), днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный днем на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке, в центре Улытауской области дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, в центре области, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем дождь. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, юге Атырауской области туман.

В Карагандинской области дождь, днем в северной половине области дождь. Ночью и утром на западе, юге, в центре области туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. В Караганде временами дождь. Ветер северо-западный, западный днем, порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жетысуской области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем гроза. Ветер западный при грозе, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, юге Западно-Казахстанской области туман.



На западе, юге Абайской области сильный дождь. Днем на севере области гроза. Ветер юго-западный с переходом на северный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее днем гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе Актюбинской области туман. Ветер западный, юго-западный на севере, востоке области, порывы 15-18 м/с. В Актобе днем ветер западный, юго-западный, порывы 15 м/с.

Днем по Костанайской области дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью туман.



Ночью на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области осадки (дождь, снег), гололед, днем дождь. На севере, востоке, юге области туман. Ветер западный, юго-западный, днем на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15 м/с.



Ночью на западе, в горных районах Жамбылской области сильный дождь, гроза, град, шквал, днем на юге, в горных районах области сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем сильный дождь. Временами гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области дождь, ночью на севере области туман. Ветер западный днем на западе, юге области, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре дождь.



Днем в Восточно-Казахстанской области ночью сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь. Днем на севере области гроза. На востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный 9 апреля на севере, востоке, юге области, 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем гроза. Ветер юго-восточный днем, порывы 15-18 м/с.

Днем на юге Алматинской области временами сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). Днем на юге, в горных районах области гроза, град. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в горных районах области, порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Алматы во второй половине дня временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. В Конаеве днем гроза. Ветер западный, северо-западный при грозе, 15-20, порывы 25 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 9 по 11 апреля 2024 года.

