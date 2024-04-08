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Канадец помогает волонтерам в работе по укреплению берегов реки в Атырау

волонтеры, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 23:08 Фото: скриншот видео
Канадец Майкл Окафор, который является игроком баскетбольного клуба "Барсы Атырау", вступил в ряды волонтеров Атырау и помогает волонтерам в работе по укреплению берегов реки Урал, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсмена возникшие трудности природного характера можно преодолеть лишь объединившись.

"Когда мы услышали о предстоящем паводке, то приехали сюда со всей своей командой. Наполняем мешки песком, чтобы предотвратить паводок. Если мы убережем наш город от стихийных бедствий, то мы выполним свой долг как жители этой страны, – считает Майкл Окафор.


Ранее сообщалось, что вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад.

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