Канадец помогает волонтерам в работе по укреплению берегов реки в Атырау

Фото: скриншот видео

Канадец Майкл Окафор, который является игроком баскетбольного клуба "Барсы Атырау", вступил в ряды волонтеров Атырау и помогает волонтерам в работе по укреплению берегов реки Урал, сообщает Zakon.kz.

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