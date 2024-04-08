Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад

Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 17:36 Фото: primeminister.kz
Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, Бозумбаев вместе с главой региона совершили облет территории от Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и Кульсары, в частности.

Также вице-премьер совершил обход и осмотр защитных сооружений, насыпных дамб.

"Встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией", – говорится в официальном сообщении.

Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 17:36

Фото: primeminister.kz

На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.

Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области. Как оказалось, Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности.

Анастасия Московчук
Бозумбаев Канат Атырауская область Казахстан Паводки-2024
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу &quot;выплат&quot;
Минтруда обратилось с важным заявлением к казахстанцам по поводу "выплат"
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: