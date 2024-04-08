Вода в реке Жем Атырауской области пошла на спад

Вице-премьер, заместитель руководителя Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Канат Бозумбаев продолжает работу в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы главы правительства, Бозумбаев вместе с главой региона совершили облет территории от Кульсары до границы с Актюбинской областью для изучения обстановки. По данным гидропостов, идет спад уровня воды в реке Жем, затопившей Жылыойский район и Кульсары, в частности.

Также вице-премьер совершил обход и осмотр защитных сооружений, насыпных дамб.

"Встретился с жителями Кульсары. Рассказал о плане противопаводковых мероприятий, начале восстановительных работ, а также разъяснил алгоритм компенсационных выплат для возмещения ущерба, нанесенного стихией", – говорится в официальном сообщении.

Фото: primeminister.kz

На беду кульсаринцев откликнулись тысячи казахстанцев. В пункте распределения гуманитарной помощи собрано несколько десятков тонн продуктов питания, одежды, предметов ТНП.

Канат Бозумбаев поручил обеспечить прозрачность при выдаче гумпомощи, привлечь общественный контроль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области. Как оказалось, Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности.